Німеччина передасть Україні радіолокаційні системи COBRA

16:18 04 травня Київ, Україна

Федеральний уряд Німеччини може передати Україні радіолокаційні системи COBRA, що дозволить значно підвищити точність гаубиць Panzerhaubitze 2000.



Про це виданню Die Welt стало відомо зі своїх джерел.



Згідно з інформацією видання від берлінських військових кіл, спочатку Україна попросила про постачання 40 систем COBRA. У той самий час тільки від 3 до 5 систем з 19 в запасі Бундесверу можуть бути доступні для постачання Україні.



Експерти галузі оцінюють вартість системи COBRA у 50 мільйонів євро.



Радарна технологія COBRA (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки та дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів.



Спочатку система була розроблена Німеччиною, Францією та Британією, а зараз її продає спільне франко-німецьке підприємство. Кажуть, що радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини.



За даними США, вони також поставили в Україну радари артилерійської розвідки. Однак їх не можна поєднувати з німецьким Panzerhaubitze 2000.



Пакет пропозицій для України, який має бути затверджений, також має містити більшу кількість радарів Spexer та камер Nightowl, які, можливо, можуть бути доставлені в дуже короткий термін.



Технологія Spexer використовується, наприклад, для виявлення та захисту від безпілотників, але може ідентифікувати вертольоти, винищувачі або броньовані машини. Спеціальні камери здатні виявляти транспортні засоби чи людей на відстані кілометрів навіть уночі.



Цікаво, що Україна має отримати так звані пасивні радари виробника Hensoldt, пише видання. Ця компанія розробила технологію радіолокації, яку можна використовувати навіть для виявлення реактивних літаків-невидимок. Сам Бундесвер ще не був забезпечений пасивними радарами.



Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини продовжує перевірку щодо постачання в Україну важкої артилерії із запасів Бундесверу. Поки що з союзниками обговорюють, чи може Німеччина підтримати Україну п'ятьма з близько 40 німецьких гаубиць Panzerhaubitzen 2000.



У той самий час уже вирішено, що Бундесвер навчатиме українських бійців керувати гаубицями в Рейнланд-Пфальці. Йдеться про гаубиці, які вже твердо пообіцяли поставити Україні Нідерланди.