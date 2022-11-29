Німеччина передасть Україні наземні безпілотники THeMIS

Естонська компанія Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на постачання в Україну 14 наземних безпілотних апаратів (UGV) THeMIS.
Про це сказано на сайті компанії Milrem Robotics.
Безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху.
Безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху.
Покупка безпілотників фінансується Міністерством оборони Німеччини.
У Milrem Robotics зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом.
THeMIS – це багатофункціональний безпілотний гусеничний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє швидко налаштовувати його від транспортної функції до озброєння, знешкодження боєприпасів або підтримки розвідувальних операцій відповідно до характеру місії.
THeMIS управляється за допомогою пульта ДК. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу складає 25 км/год.
Машина має компактні розміри – довжиною 240 см, шириною 200 см та висотою 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну – 1200 кг. Заявлений час автономної роботи – до 15 годин, а виключно на електроприводі – до 1,5 години. Джерелом живлення для цієї техніки можуть бути свинцево-кислотні або літій-іонні акумуляторні батареї.
THEMIS UGV вже є частиною різних програм у 16 країнах, включаючи вісім членів НАТО: Естонію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Великобританію та США.
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