Німеччина передасть Україні наземні безпілотники THeMIS

18:12 29 листопада Київ, Україна

Естонська компанія Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на постачання в Україну 14 наземних безпілотних апаратів (UGV) THeMIS.

Про це сказано на сайті компанії Milrem Robotics.



Безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху.

"Розгортання УХВ THeMIS в Україні означає, що українські сили можуть підвищити безпеку своїх солдатів і дозволити UGV виконувати завдання, які є безпосередньою загрозою для людей. Це головне призначення роботизованих систем. Milrem Robotics пишається тим, що може зробити свій внесок у боротьбу України з агресором", – зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Версі. У компанії зазначили, що сім із 14 транспортів будуть налаштовані на евакуацію поранених (CASEVAC) і надійдуть в Україну до кінця цього року. Інші сім буде доставлено у другому кварталі 2023 року і буде налаштовано на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels.

Покупка безпілотників фінансується Міністерством оборони Німеччини.

"Цей важливий проєкт свідчить про нашу спільну здатність надавати Україні передові технології.. Ми сповнені рішучості підтримати Україну засобами захисту та порятунку. Швидка доставка 14 безпілотних автомобілів THeMIS доводить, що KMW та Milrem є партнерами, на яких можна покластися", - сказав Ральф Кетцель, генеральний директор KMW.

У Milrem Robotics зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом.



THeMIS – це багатофункціональний безпілотний гусеничний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє швидко налаштовувати його від транспортної функції до озброєння, знешкодження боєприпасів або підтримки розвідувальних операцій відповідно до характеру місії.



THeMIS управляється за допомогою пульта ДК. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу складає 25 км/год.



Машина має компактні розміри – довжиною 240 см, шириною 200 см та висотою 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну – 1200 кг. Заявлений час автономної роботи – до 15 годин, а виключно на електроприводі – до 1,5 години. Джерелом живлення для цієї техніки можуть бути свинцево-кислотні або літій-іонні акумуляторні батареї.



THEMIS UGV вже є частиною різних програм у 16 країнах, включаючи вісім членів НАТО: Естонію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Великобританію та США.