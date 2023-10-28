Німеччина передала Україні третій комплекс ППО IRIS-T

16:59 27 жовтня Київ, Україна

Німеччина 27 жовтня оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема, до нього увійшли ракети для РСЗВ MARS II та система ППО IRIS-T SLM.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Федерального уряду Німеччини.



Новий пакет військової допомоги містить:

одну систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї;

боєприпаси до реактивних систем залпового вогню MARS II;

чотири БТР;

вісім розвідувальних дронів VECTOR;

радар спостереження за повітряним простором TRML-4D;

чотири радари наземного спостереження GO12;

п'ять надводних дронів.

Також буде доставлено шість автомобілів прикордонної служби, п'ять великовантажних напівпричепів 8x8 HX81, чотири напівпричепи та 10 тисяч захисних окулярів.