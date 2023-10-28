Німеччина передала Україні третій комплекс ППО IRIS-T

16:59 27 жовтня Київ, Україна

Німеччина 27 жовтня оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема, до нього увійшли ракети для РСЗВ MARS II та система ППО IRIS-T SLM.
 
Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Федерального уряду Німеччини.

Новий пакет військової допомоги містить:
  • одну систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї;
  • боєприпаси до реактивних систем залпового вогню MARS II;
  • чотири БТР;
  • вісім розвідувальних дронів VECTOR;
  • радар спостереження за повітряним простором TRML-4D;
  • чотири радари наземного спостереження GO12;
  • п'ять надводних дронів.
Також буде доставлено шість автомобілів прикордонної служби, п'ять великовантажних напівпричепів 8x8 HX81, чотири напівпричепи та 10 тисяч захисних окулярів.