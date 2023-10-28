Німеччина передала Україні третій комплекс ППО IRIS-T

Німеччина 27 жовтня оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема, до нього увійшли ракети для РСЗВ MARS II та система ППО IRIS-T SLM.
Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Федерального уряду Німеччини.
Новий пакет військової допомоги містить:
Новий пакет військової допомоги містить:
- одну систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї;
- боєприпаси до реактивних систем залпового вогню MARS II;
- чотири БТР;
- вісім розвідувальних дронів VECTOR;
- радар спостереження за повітряним простором TRML-4D;
- чотири радари наземного спостереження GO12;
- п'ять надводних дронів.
Також буде доставлено шість автомобілів прикордонної служби, п'ять великовантажних напівпричепів 8x8 HX81, чотири напівпричепи та 10 тисяч захисних окулярів.
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