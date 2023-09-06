Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, включаючи ЗРК Patriot

20:46 09 серпня Київ, Україна

Німеччина прозвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, було передано дві пускові установки ЗРК Patriot, повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

До списку також увійшли:
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);
  • 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);
  • 4 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);
  • 1163 біноклі (раніше вже було 125);
  • 20 тисяч захисних окулярів (раніше вже було 600);
  • 6 автопоїздів 8x8 HX81 та 6 напівпричепів (раніше: 32/27);
  • 2 автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);
  • 100 кулеметів MG5;
  • 40 тисяч аптечок (раніше: 260 000).
До речі, у розділі "Підготовка до передачі/передавання" вказується про 80 тисяч захисних окулярів.