Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, включаючи ЗРК Patriot

20:46 09 серпня Київ, Україна

Німеччина прозвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, було передано дві пускові установки ЗРК Patriot, повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.



До списку також увійшли:

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);

6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);

матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);

4 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);

1163 біноклі (раніше вже було 125);

20 тисяч захисних окулярів (раніше вже було 600);

6 автопоїздів 8x8 HX81 та 6 напівпричепів (раніше: 32/27);

2 автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);

100 кулеметів MG5;

40 тисяч аптечок (раніше: 260 000).

До речі, у розділі "Підготовка до передачі/передавання" вказується про 80 тисяч захисних окулярів.