Німеччина передала Україні два РСЗВ ”Mars II” та 50 бронетранспортерів ”Dingo”

18:08 19 вересня Київ, Україна

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку, Берлін також готується розширити можливості тренування українських військових.

”Ми тримаємо свою обіцянку! В Україну доставили ще дві ракетні системи ”Mars II” та 50 бронетранспортерів ”Dingo”. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність та суверенітет” – повідомило у своєму Twitter Міністерство оборони ФРН.

Окрім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.

"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність та суверенітет", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що бронетранспортер Dingo – це спеціальна озброєна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки.. Німеччина має понад 500 таких автомобілів у різних модифікаціях.

Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ, що є німецьким аналогом HIMARS. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.