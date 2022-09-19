Німеччина передала Україні два РСЗВ ”Mars II” та 50 бронетранспортерів ”Dingo”

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку, Берлін також готується розширити можливості тренування українських військових.
Окрім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.
Варто зазначити, що бронетранспортер Dingo – це спеціальна озброєна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки.. Німеччина має понад 500 таких автомобілів у різних модифікаціях.
Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ, що є німецьким аналогом HIMARS. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі