Німеччина передає Україні нову партію зброї: що входить до пакету

Німеччина передасть Україні новий пакет воєнної допомоги. Частина озброєнь надійде зі складів бундесверу, а решта - від промисловості.
Постачання фінансуються із фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки, йдеться у повідомленні уряду Німеччини.
В уряді ФРН також зазначили, що згідно з бюджетним процесом на 2022 рік кошти на ініціативу щодо розвитку можливості безпеки збільшено до 2 мільярдів євро.
Додаткові кошти мають використовуватися насамперед для підтримки України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.
Що входить до пакету допомоги
- 20 бронетранспортерів Dingo;
- 2 танкові тягачі M1070 Oshkosh;
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 80 пікапів;
- 90 засобів протидії дронам;
- 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.
- 2 ангарні намети.
У німецькому уряді наголосили, що з міркувань безпеки не повідомлятиметься інформація про способи та терміни доставки озброєння.
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