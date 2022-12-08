Німеччина передає Україні нову партію зброї: що входить до пакету

08:32 08 грудня Київ, Україна

Німеччина передасть Україні новий пакет воєнної допомоги. Частина озброєнь надійде зі складів бундесверу, а решта - від промисловості.



Постачання фінансуються із фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки, йдеться у повідомленні уряду Німеччини.



В уряді ФРН також зазначили, що згідно з бюджетним процесом на 2022 рік кошти на ініціативу щодо розвитку можливості безпеки збільшено до 2 мільярдів євро.



Додаткові кошти мають використовуватися насамперед для підтримки України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.



Що входить до пакету допомоги

20 бронетранспортерів Dingo;

2 танкові тягачі M1070 Oshkosh;

18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;

80 пікапів;

90 засобів протидії дронам;

7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.

2 ангарні намети.

У німецькому уряді наголосили, що з міркувань безпеки не повідомлятиметься інформація про способи та терміни доставки озброєння.