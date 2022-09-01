Німеччина очікує активізації роботи російських спецслужб та пропаганди

18:45 17 серпня Київ, Україна

У Федеральній службі захисту конституції Німеччини заявили, що в найближчі місяці очікують посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності, повідомляє Spiegel.

"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у відомстві.

Там стверджують, що за допомогою цілеспрямованого поширення хибної інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства у Німеччині, що загрожує існуванню.

"Російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі і підживить наратив змови з метою вбити клин у наше суспільство", - йдеться у заяві Служби захисту конституції.

Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки", кажуть у відомстві.



Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку і ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.



Також можна зауважити, що різні актори "дедалі більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прихильників. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з двох категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальну оцінку", заявили у відомстві.