Німеччина очікує активізації роботи російських спецслужб та пропаганди

У Федеральній службі захисту конституції Німеччини заявили, що в найближчі місяці очікують посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності, повідомляє Spiegel.
Там стверджують, що за допомогою цілеспрямованого поширення хибної інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства у Німеччині, що загрожує існуванню.
Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки", кажуть у відомстві.
Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку і ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.
Також можна зауважити, що різні актори "дедалі більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прихильників. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з двох категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальну оцінку", заявили у відомстві.
Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку і ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.
Також можна зауважити, що різні актори "дедалі більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прихильників. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з двох категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальну оцінку", заявили у відомстві.
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