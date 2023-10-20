Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги: Gepard та дрони

Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні, і за останній тиждень було відправлено нову партію озброєння. До цієї партії входять безпілотники та зенітні самохідні установки Gepard, згідно з інформацією, опублікованою на сайті уряду ФРН.
Згідно з доповіддю, Україна отримала три нові зенітні самохідні установки Gepard за останній тиждень, доповнивши вже відправлені 46. Крім того, до складу поставки входять 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (на додаток до вже поставлених 80) та Vector (на додаток до вже поставлених 104).
У рамках цього тижневого постачання Німеччина передала Україні також один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону та майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125. Це постачання є частиною безперервної підтримки Німеччини для України в умовах війни.
Згідно з доповіддю, Україна отримала три нові зенітні самохідні установки Gepard за останній тиждень, доповнивши вже відправлені 46. Крім того, до складу поставки входять 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (на додаток до вже поставлених 80) та Vector (на додаток до вже поставлених 104).
У рамках цього тижневого постачання Німеччина передала Україні також один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону та майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125. Це постачання є частиною безперервної підтримки Німеччини для України в умовах війни.
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