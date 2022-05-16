Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця 2022 року

07:49 16 травня Київ, Україна

До кінця цього року Німеччина планує повністю відмовитись від російської нафти.. Це станеться, навіть якщо ЄС не зможе погодити загальноєвропейську заборону на постачання нафти з Росії у своєму наступному пакеті санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімних чиновників німецького уряду.

За даними джерел, німецький уряд просунувся у укладанні угод з альтернативними постачальниками і впевнений, що зможе вирішити логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних 6-7 місяців.



Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца має намір реалізувати свій план відмови від російської нафти, заявили офіційні особи. За словами джерел агентства, уряд значно просунувся у пошуку альтернативних постачальників нафти та укладання угод із ними.



Канцер Шольц найближчого тижня вирушить на переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прийме в Берліні еміра Катара шейха Таміма бен Хамада Аль Тані. На обох зустрічах обговорюватимуться питання постачання нафти та енергетичної безпеки.



За даними агентства, зараз німецька влада зайнята достатньою кількістю нафти ключового східнонімецького нафтопереробного заводу (НПЗ) у Шведті.. Він найбільше залежить від російської нафти, яку поставляють трубопроводом «Дружба». НПЗ у Шведті забезпечує постачання палива до міжнародного аеропорту Берліна, на більшість АЗС у столиці та на території прилеглої до неї землі Бранденбург. Альтернативне постачання нафти на НПЗ здійснюватиметься через порт Росток на німецькому узбережжі Балтійського моря..



За даними німецької влади, старий трубопровід, що з'єднує Росток та Шведт, може покрити лише близько 60% повної потужності заводу. Його потрібно модернізувати, що більше нафти могло досягти Шведта. Паливо для берлінського аеропорту може бути поставлене з іншого НПЗ, у Баварії. Спочатку нафту не з Росії надійде на НПЗ у Шведті з національного резерву біля порту Вільгельмсхафен. Він буде відправлений через Кільський канал у Росток, а звідти модернізованим трубопроводом на нафтопереробний завод. Німеччина також готує законодавчі ініціативи, які дозволять позбавити контролю над НПЗ у Шведті "Роснефть".



Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зустрінуться у Брюсселі сьогодні, 16 травня, щоб обговорити шостий пакет санкцій. Він включав запровадження поетапної заборони на російську нафту в ЄС.