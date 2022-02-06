Німеччина усвідомлює політичну небезпеку запуску СП-2

15:54 05 лютий Київ, Україна

Ситуація на сході Європи, а точніше на кордоні України, змусила владу Німеччини інакше поглянути на ту вигоду, яку вони хотіли мати від запуску газопроводу Північний потік-2. Політика путінського режиму показала, що введення в дію СП-2 поставить як Німеччину, так і ЄС на повну залежність від російського газу та призведе до політичних маніпуляцій з боку Росії. Про це заявив віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

За його словами, Німеччина у діях Росії побачила тривожний посил до того, що свої постачання газу Росія використовуватиме проти інтересів Німеччини.

І якщо раніше влада ФРН була проти постачання зброї Україні та деяких санкцій проти РФ, то тепер вона готова підтримати всі санкції проти Росії, аж до блокування СП-2 у разі вторгнення РФ в Україну.

У свою чергу, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон робить кроки для того, щоб ЄС не залишився без газу. У ході спільної наради в Баку вона закликала уряд Азербайджану наростити обсяги постачання газу до країн ЄС, збільшивши їх до 10 мільярдів кубічних метрів.