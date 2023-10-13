Німеччина надає нову військову підтримку Україні: перелік поставок

16:26 13 жовтня Київ, Україна

Влада Німеччини 13 жовтня оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги.
 
Список наданого обладнання опубліковано на сайті уряду ФРН.

Зокрема, пакет військової допомоги містить:
  • 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
  • 82 термінали супутникового зв'язку SatCom;
  • 4 машини для прикордонників;
  • 50 систем виявлення дронів;
  • 2 сідельні тягачі HX81 і 2 напівпричепи;
  • 100 тисяч аптечок;
  • 27477 рюкзаків.