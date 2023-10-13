Німеччина надає нову військову підтримку Україні: перелік поставок

Влада Німеччини 13 жовтня оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги.
Список наданого обладнання опубліковано на сайті уряду ФРН.
Зокрема, пакет військової допомоги містить:
Зокрема, пакет військової допомоги містить:
- 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
- 82 термінали супутникового зв'язку SatCom;
- 4 машини для прикордонників;
- 50 систем виявлення дронів;
- 2 сідельні тягачі HX81 і 2 напівпричепи;
- 100 тисяч аптечок;
- 27477 рюкзаків.
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