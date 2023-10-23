Німеччина обговорить енергетичну допомогу Україні на Раді ЄС

"Порядок денний Ради ЄС із закордонних справ також охоплює ситуацію в Україні і продовження підтримки її перед агресивною війною росії. З огляду на зиму, одним із питань зараз є налагодження критичної енергетичної та опалювальної інфраструктури, щоб вона могла продовжувати функціонувати, незважаючи на цілеспрямовані російські атаки", - йдеться на сайті МЗС Німеччини.