Німеччина обговорить енергетичну допомогу Україні на Раді ЄС
14:42 23 жовтня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
заявила, що ФРН продовжує підтримку України та допоможе їй пройти зиму.
Про це Бербок говорила перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.
"Порядок денний Ради ЄС із закордонних справ також охоплює ситуацію в Україні і продовження підтримки її перед агресивною війною росії. З огляду на зиму, одним із питань зараз є налагодження критичної енергетичної та опалювальної інфраструктури, щоб вона могла продовжувати функціонувати, незважаючи на цілеспрямовані російські атаки", - йдеться на сайті МЗС Німеччини.
Міністерство закордонних справ пише, що Німеччина надасть запасні частини та обладнання для ремонту інфраструктури.
"Німеччина та ЄС підтримують народ України, який захищається від агресивної війни росії, яка порушує міжнародне право", - зазначає відомство.
"Російський президент, звичайно, на цей момент виглядав щасливим щодо ситуації на Близькому Сході, тому ми дивимося на Україну ще уважніше, ніж торік", - сказала Анналена Бербок.
На порядку денному зустрічі Ради ЄС у Люксембурзі буде і війна ХАМАС та Ізраїлю, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Про конфлікт на Близькому Сході міністр закордонних справ Німеччини також говоритиме на зустрічі Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 24 жовтня.
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