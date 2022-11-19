Німеччина оновила список військової допомоги Україні

15:35 16 листопада Київ, Україна

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II , важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Повний список наданої протягом тижня допомоги опубліковано на сайті німецького уряду. Йдеться про постачання із запасів бундесверу та німецької промисловості.



Надана Німеччиною допомога (зміни порівняно з попереднім тижнем виділені жирним шрифтом)

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II

8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh (раніше: 5)

39 захищених позашляховиків, які належали Федеральній прикордонній службі (раніше: 22)

запасні частини великокаліберного кулемета М2

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин (раніше: 6)

116 польових обігрівачів

28 датчиків захисту від дронів та глушників (раніше: 18)

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів

4 навантажувачі (раніше: 3)

30 транспортних засобів загального захисту Dingo

ракета для SLM Iris-T

18 розвідувальних дронів

17 важких та середніх мостових систем

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами

14 Panzerhaubitzen 2000 (спільний проєкт із Нідерландами)

2 наземні дрони

ЗРК Iris-T SLM

10 броньованих евакуаційних машин

Також серед переданого обладнання — намети, електрогенератори, одяг, аптечки першої допомоги, пайки, патрони до 40-мм гранатомета, 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 снарядів, зенітні боєприпаси, снаряди калібру 155 мм, 51 бронесистеми з Данії (конверсія фінансується Німеччиною), протитанкові міни, 500 зенітних ракет STINGER, кулемети, ручні гранати, заряди вибухівки, детонатори та інша зброя та спорядження.