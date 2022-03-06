Німеччина негативно відреагувала на сумніви Путіна про транзит газу через Україну

07:12 07 червень Київ, Україна

Росія зобов'язана дотримуватися міжурядової угоди щодо України, як країни-транзитера навіть після закінчення будівництва Північного потоку-2.



Про це пише Reuters з посиланням на німецькі Frankfurter Allgemeine.



Німеччина, яка підтримала будівництво трубопроводу, незважаючи на шалену опозицію з боку США і багатьох європейських країн, які заявляють, що це позбавляє Україну вирішального важеля впливу на свого східного сусіда, завжди наполягала на тому, що вона повинна залишатися транзитною країною.

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

Так він відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, що роль України як транзитної країни не буде гарантована після завершення будівництва газопроводу.



Німеччина очікувала, що Росія дотримуватиметься чинної міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну, йдеться в повідомленні видання.



"Завдяки угоді про транзит, частково узгодженій між ЄС і Німеччиною, Росія і Україна створили основу для цього, - сказав він. - Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися".



Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.



Інші в уряді були більш критичними.



Нільс Шмід, офіційний представник соціал-демократів - "молодших" партнерів консерваторів канцлерки Ангели Меркель з питань зовнішньої політики, - сказав, що коментарі Путіна "не приносять користі, але викликають роздратування".



Опозиційні партії, у тому числі "зелені", які посідають друге місце серед консерваторів в опитуваннях перед вересневими загальнонаціональними виборами, заявили, що трубопровід слід звернути.