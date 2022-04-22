Німеччина не може дозволити собі ввести ембарго на постачання газу з Росії, - Шольц

18:24 22 квітня Київ, Україна

У відповідь на заклики негайно відмовитися від імпорту вуглеводнів з Росії канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що різка відмова від російського газу не покладе край війні в Україні і спровокує «драматичну економічну кризу» в Європі.

«Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритись. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже пошкодило можливості фінансування відновлення України», — сказав він.

За словами Шольца, Берлін «не зможе дозволити собі» кризу, яка може спровокувати припинення постачання російського газу.



Різка зупинка постачання російського газу до Німеччини може коштувати країні 180 млрд євро втраченого ВВП у поточному році, вважає Центральний банк країни.. В умовах подальшого конфлікту в Україні та відмови від російських енергодержавників економіка країни може опинитися в одній із наймасштабніших за останні кілька десятиліть рецесії.



Наразі Євросоюз, розробляючи шостий пакет санкцій проти Росії, обговорює поетапну відмову від російської нафти.. Блок має намір дати час Німеччині та іншим країнам, щоб домовитись з альтернативними постачальниками. П'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання вугілля з РФ, воно почне діяти із серпня 2022 року.