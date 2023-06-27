Німеччина не готова надати Україні крилаті ракети – міністр оборони ФРН

08:32 27 червня Київ, Україна

Незважаючи на неодноразові прохання України, Німеччина поки що займає обережну позицію щодо передачі крилатих ракет, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Литви.

"Щодо зброї великої дальності, я хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми все ще займаємо обережну позицію - так само, до речі, як і наші американські партнери. Поки що в нашій оцінці нічого не змінилося", - сказав Пісторіус.

Цього року наприкінці весни Україна запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. Однак там обережно ставляться до постачання ракет, які можуть завдати удару по росії, незважаючи на обіцянки України не використовувати західну зброю.



Згідно з соціологічними опитуваннями, лише чверть німців підтримує надання Збройним силам України далекобійних ракет, 66% виступають проти.



Що відомо про ракети Taurus

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. "Таурус" скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі, можуть летіти під радарами. Ці ракети вважаються ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери чи склади боєприпасів.