Німеччина не буде сама передавати Україні танки Leopard - канцлер ФРН

Під час заходу Соціал-демократичної партії канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде сама передавати Україні танки Leopard.
Він зазначив, що, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.
За словами Шольца, західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".
Він зазначив, що, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.
За словами Шольца, західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі