Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС та відновлює роботу свого посольства у Києві

17:54 10 травня Київ, Україна

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Київ, де зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою.



У рамках візиту вона також відвідала Бучу та пообіцяла підтримку Німеччини у розслідуванні військових злочинів, скоєних росіянами.



Головне з брифінгу глави МЗС Німеччини Анналени Бербок в Україні:



▪️ Після вторгнення росії ми, безперечно, стоятимемо на боці України. Ми більш ніж ясно зрозуміли, що економічна залежність не може принести безпеки, якщо для агресора доля народу є абсолютно байдужою.



▪️ Після 24 лютого стало зрозуміло, що не може бути порозуміння з росією, не можна відступити на жодний крок від санкцій.



▪️ Ми ніколи більше не допустимо безкарності щодо росіян, які вчинили злочини. Ми будемо проводити міжнародні переслідування та надамо німецький персонал для розслідування цих справ. Ми допомагатимемо Офісу Генпрокурора розслідувати сексуальні злочини.



▪️ Німеччина допомагатиме Україні в розмінуванні територій. Ми робитимемо це разом для того, щоб люди могли повернутися додому.



▪ Німеччина посилено підтримуватиме Україну й у військовому аспекті. За кілька днів ми почнемо підготовку українських військовослужбовців – навчатимемо їх користуватися пересувними гаубицями.



▪️ Також ми працюємо з німецькими підприємствами, щоб Україна могла отримати найсучасніше озброєння та могла захищатися від майбутніх нападів.



▪️ Ми підтримуватимемо Україну і у фінансовому аспекті, і в економічному, і в технологічному, і в політичному. Те саме – у питаннях енергетики.



▪️ Ми знову відкриваємо Посольство Німеччини у Києві. Спочатку це буде дещо обмежена діяльність.



▪️ Україна – це Європа. Ми наполягаємо на повному членстві України у Євросоюзі. Ми знайдемо шлях для участі України у Союзі та підтвердимо, що Україна входить до ЄС.