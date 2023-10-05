Німеччина направить Україні ППО для захисту зернових маршрутів

09:25 05 жовтня Київ, Україна

Німеччина планує поставити Україні додаткову протиповітряну оборону, щоб убезпечити вантажі зерна від можливих атак росії.



Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.



Берлін надішле одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard, які забезпечуватимуть прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.



Озброєння має надійти в Україну до кінця цього року, а наступні блоки IRIS-T з'являться після того, як їх буде збудовано.



Київ прагне збільшити постачання річкою Дунай та сухопутним транспортом через так звані "шляхи солідарності" після виходу росії із "зернової ініціативи". Невелика кількість суден також проходить через води біля узбережжя Румунії та Болгарії, незважаючи на побоювання щодо нападів росії.



Не розголошується, які конкретні маршрути будуть використовуватися для прикриття оборони, чи буде включено інші можливості.