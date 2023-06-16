Німеччина має намір надати Україні 20 БМП Marder

08:15 07 червня Київ, Україна

За інформацією видання RND, концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони Німеччини на підготовку та відправку в Україну 20 бойових машин піхоти Marder.



За даними, ці бойові машини мають бути доставлені в Україну до кінця липня.



Рейнметалл займається модернізацією старих танків для України, які активно використовуються на фронті, уточнює видання.



Зазначається, що вже було поставлено 40 Marder в Україну: 20 із них було взято зі складу Rheinmetall, а ще 20 поставлено зі складів Бундесверу.



Крім того, планується відправити Україні першу партію із 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard до кінця липня, повідомляє RND. Загалом, Rheinmetall уклав контракт на постачання 300 тисяч боєприпасів