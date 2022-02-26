Німеччина могла більше допомогти в переговорах по Донбасу - Зеленський

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Глава України Володимир Зеленський вдячний за все, що зробила для України канцлерка Німеччини Ангела Меркель , однак очікування були більшими, ніж результат.

Німеччина могла більше допомогти в переговорах по Донбасу і поставками озброєнь, вважає президент України, про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Текст інтерв'ю у вівторок, 1 червня, публікує Офіс Президента.

"Ангела Меркель багато зробила для України. Це правда. І я їй дуже вдячний як українець. Ми хочемо більшого, і я від неї чекав більшого, особливо в нормандському форматі. Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше. Тому що те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють - я не знаю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зовнішньополітичний радник канцлерки Німеччини прямо не зміг відповісти на питання про визнання РФ стороною конфлікту на Донбасі.

"Вони не змогли прямо відповісти на це питання. Я вважаю, що це проблема. Я не можу бути дипломатичним в цих питаннях, тому що сім років йде війна, вбивають людей. І у нас немає часу постійно бігати по колу", - сказав президент України.

Також він прокоментував рішення уряду ФРН відкинути ініціативу лідера німецької партії Зелених Роберта Габека допомогти Україні оборонною зброєю.

"Вперше я зустрічався з ним два роки тому, коли у мене був офіційний візит до Німеччини... Я розумію його, і я хочу, щоб він зрозумів мене, зрозумів ситуацію в Україні, ситуацію з Росією і те, що ми безпосередньо знаємо, що росіяни і Кремль - це не одне і те ж, тому що багато росіян підтримують Україну. Ми не ненавидимо росіян... І він зрозумів мене, він зрозумів, що Північний потік-2 - це просто зброя, не економічна, а політична зброя, дуже потужна... Він точно розуміє, що в України немає флоту, наші береги не захищені, що таке летальна зброя, що Німеччина не надала нам з початку війни ніякої зброї, ніякої військової допомоги. А вона може - у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери", - сказав Зеленський.

Він додав, що у Німеччини також є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка.