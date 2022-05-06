Німеччина та США не визнають легітимність зміни кордонів України за підсумками війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден домовилися, що не визнають жодних територіальних надбань росії в Україні, йдеться у заяві офіційного представника уряду Німеччини.
Про це йдеться у заяві представника німецького уряду, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Обидва лідери також засудили нещодавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва, заявив представник.
Обидва лідери також засудили нещодавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва, заявив представник.
Байден привітав надання Німеччиною допомоги в галузі безпеки та нещодавню обіцянку додаткової гуманітарної допомоги, а також їхнє тісне партнерство під час цієї кризи.
Як повідомлялося, в Україну планує приїхати глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. У планах візиту німецького дипломата – зустрітись із представниками української влади.
Окрім цього, відвідати Київ може німецький президент Штайнмаєр, його запросив Зеленський під час телефонної розмови у четвер, 5 травня. Втім, поки що невідомо, чи готовий президент ФРН поїхати до Києва і коли це може статися.
Окрім цього, відвідати Київ може німецький президент Штайнмаєр, його запросив Зеленський під час телефонної розмови у четвер, 5 травня. Втім, поки що невідомо, чи готовий президент ФРН поїхати до Києва і коли це може статися.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі