Німеччина та США не визнають легітимність зміни кордонів України за підсумками війни

09:20 06 травня Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден домовилися, що не визнають жодних територіальних надбань росії в Україні, йдеться у заяві офіційного представника уряду Німеччини.





Обидва лідери також засудили нещодавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва, заявив представник. Про це йдеться у заяві представника німецького уряду, повідомляє інформаційне агентство Reuters.Обидва лідери також засудили нещодавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва, заявив представник.

"Вони погодилися з тим, що Україна потребує подальшої суттєвої та постійної підтримки у реалізації її законного права на самооборону", - додав представник.

Байден привітав надання Німеччиною допомоги в галузі безпеки та нещодавню обіцянку додаткової гуманітарної допомоги, а також їхнє тісне партнерство під час цієї кризи.