Німеччина готується поставити Україні сучасні артилерійські установки

12:09 13 вересня Київ, Україна

Німецька компанія KMW на замовлення уряду ФРН готується передати Україні першу партію сучасних самохідних артилерійських установок RCH 155. Це важливе постачання було підтверджено українським послом у Німеччині Олексієм Макєєвим, який відвідав завод KMW і переконався, що перші бойові машини вже готові до відправки.



Інформація про передачу Німеччиною Україні новітніх самохідних артилерійських установок RCH 155 стала відома наприкінці 2022 року, хоча перші згадки про можливе постачання з'явилися ще у вересні 2022 року.

У першому кварталі 2024 року Україна очікує отримати 18 таких бойових машин, що означає прискорення порівняно з попередніми очікуваннями початку постачання у 2025 році. Вартість кожної із цих самохідних артилерійських установок складає 12 мільйонів євро.



RCH 155 – це сучасна колісна самохідна артилерійська установка з калібром 155 мм, створена на базі бронетранспортера Boxer.



Це постачання робить Україну першою країною у світі, яка використовуватиме такі САУ RCH 155.