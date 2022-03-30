Німеччина готова виступити у ролі гаранта безпеки у разі мирного договору із рф

16:26 30 березня Київ, Україна





Раніше постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудвард заявила про готовність своєї країни стати гарантом безпеки України.



Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак раніше заявляв, що гарантами безпеки України можуть бути постійні члени ООН, а також, можливо, Туреччина, Німеччина, Канада та Ізраїль. Німеччина готова виступити гарантом безпеки України у разі мирного договору з росією. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у телефонній розмові президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт.Раніше постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудвард заявила про готовність своєї країни стати гарантом безпеки України.Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак раніше заявляв, що гарантами безпеки України можуть бути постійні члени ООН, а також, можливо, Туреччина, Німеччина, Канада та Ізраїль.

При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи роль гаранта безпеки буде містити військовий компонент.

Хебештрайт також зазначив, що Берлін тимчасово утримається від оцінки переговорів росії з Україною, що відбулися в Стамбулі.



"Потрібно виявляти стриманість", — сказав він, наголосивши, що російська та українська сторони ще продовжують переговори та виробляють домовленості.