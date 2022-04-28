Німеччина готова відключити Сбербанк від міжнародної системи SWIFT

16:12 28 квітня Київ, Україна

Німеччина готова до включення Сбербанку, найбільшого банку росії, до шостого пакету санкцій Євросоюзу, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Сбербанк, що має близько половини роздрібних депозитів, може бути відключений від SWIFT.



Новий список санкцій, який також може включати поетапне ембарго на російську нафту, в цей час допрацьовується.



Досі Німеччина була одним із головних противників санкцій проти Сбербанку та виступала проти відключення його від міжнародної платіжної системи SWIFT. Як випливає з документів, які бачив Bloomberg, Берлін побоювався, що санкції призведуть до порушення угод, пов'язаних із енергетикою. Останніми тижнями держава перейшла до використання альтернативних постачальників енергії.



Польща та країни Балтії разом із президентом України Володимиром Зеленським наполягають на тому, щоб ЄС додав до списку санкцій більше російських банків.



США вже запровадили блокуючі санкції проти Сбербанку. Великобританія заборонила банку проводити платежі у фунтах стерлінгів. ЄС, США та Великобританія запровадили санкції проти голови банку Германа Грефа.