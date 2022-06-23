Німеччина готова надавати Україні масштабну підтримку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв постачати Україні необхідну зброю.
Про це він заявив у ході свого виступу у Бундестазі перед самітами ЄС, НАТО та G7.
Про це повідомляє у середу, 22 червня, видання Welt.
Про це повідомляє у середу, 22 червня, видання Welt.
За його словами, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".
Україна має право захищатись від росії, сказав Шольц.
Україна має право захищатись від росії, сказав Шольц.
Раніше у Німеччині повідомили, що за перші три місяці війни в Україні дали дозвіл на постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро.
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