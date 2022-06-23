Німеччина готова надавати Україні масштабну підтримку

10:52 23 червня Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв постачати Україні необхідну зброю.





Про це повідомляє у середу, 22 червня, видання Welt. Про це він заявив у ході свого виступу у Бундестазі перед самітами ЄС, НАТО та G7.Про це повідомляє у середу, 22 червня, видання Welt.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо потрібна на нинішньому етапі війни", – сказав Шольц.

За його словами, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".



Україна має право захищатись від росії, сказав Шольц.

"І наш обов'язок як європейських сусідів, як захисників закону та свободи, як друзів та партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - заявив він.

"Ми продовжуватимемо масштабно підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав канцлер, додавши, що підтримка триватиме, поки Україна її потребуватиме.

Раніше у Німеччині повідомили, що за перші три місяці війни в Україні дали дозвіл на постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро.