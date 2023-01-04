Німеччина готова конфіскувати російські активи, щоб допомогти Україні - Bloomberg

07:47 04 січня Київ, Україна

Уряд Німеччини готовий використати заморожені російські активи на мільярди євро, щоб допомогти Україні відновитися, якщо будуть вирішені пов'язані з цим юридичні питання, а союзники Берліна наслідуватимуть його приклад.

Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційні особи, знайомі з дискусіями у німецькому уряді.



Загалом уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу Києва про військові репарації, але офіційну позицію поки що не заявляв. При цьому деякі представники правлячої коаліції налаштовані рішучіше, ніж інші, кажуть джерела.



Так, глава МЗС Анналена Бербок наполягає, що росія має відшкодувати збитки, завдані Україні. На її думку, конфіскація хоча б частини заморожених активів має розглядатися як варіант.



При цьому Шольц вимагає, щоб будь-які дії Німеччини були юридично вивіреними та узгодженими із союзниками. У грудні лідери ЄС обговорили кілька варіантів використання заморожених російських активів для підтримки України та домовилися шукати точки дотику у цьому питанні зі США.



Замість повної конфіскації заморожених активів вигіднішим з юридичної точки зору може бути вилучення активів російських олігархів та осіб, причетних до військових злочинів росії. Але, за його словами, такі справи можуть зайняти роки судових розглядів та звести всю ініціативу до символічного жесту.



Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС «знайде законні способи» конфіскувати російські активи, щоб допомогти фінансувати відновлення України. У тому числі, для цього може бути створена спеціальна структура, яка керуватиме російськими активами для інвестицій в Україну.



У США представники Конгресу вимагають від адміністрації президента Джо Байдена розглянути можливість конфіскації російських активів шляхом ухвалення спеціального законодавства. Але Білий дім поки що чинить опір таким вимогам, побоюючись, що інші центробанки світу перестануть розміщувати кошти в США.



Загалом країни ЄС та «Великої сімки» заморозили близько 311 млрд доларів резервів російського центробанку. Також ЄС заблокували активи російських олігархів на суму близько 19 млрд євро. На цей момент активи перебувають у підвішеному стані та не можуть бути конфісковані.