Німеччина, Франція та Польща проведуть кризовий саміт щодо України

Лідери "Веймарського трикутника" - Німеччини, Франції та Польщі - незабаром проведуть "кризовий саміт", на якому йтиметься, зокрема, про ситуацію навколо України.
Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung (SZ).
Як пише видання, "наступного тижня" в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц проводитиме "переговори по Україні" з президентами Франції та Польщі, Еммануелем Макроном та Анджеєм Дудою. За інформацією видання, темою зустрічі будуть "зусилля щодо запобігання військовому наступу Росії на Україну".
Нагадаємо, за даними Києва та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз дислокувалися близько 120 тисяч військовослужбовців РФ. Також вважається, що перекидання російських військ у Білорусь начебто для спільних навчань свідчить про те, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.
Нагадаємо, за даними Києва та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз дислокувалися близько 120 тисяч військовослужбовців РФ. Також вважається, що перекидання російських військ у Білорусь начебто для спільних навчань свідчить про те, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.
Москва заперечує будь-які агресивні наміри щодо України, однак у грудні висунула НАТО та США низку вимог щодо надання "гарантій забезпечення її безпеки". Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'язують США та НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які у 1997 році не були членами НАТО. Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не брати нових членів, включаючи Україну. Північноатлантичний альянс і США відкидають ці вимоги і зазначають, що двері НАТО залишаться відчиненими.
США та НАТО виявили відкритість до переговорів з Москвою щодо конкретних питань безпеки та нових угод. Як умову успіху переговорів, Захід називає відведення від кордонів України російських підрозділів, що стягуються в ці регіони за останні місяці. Зокрема, НАТО та США готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів та наземних ракетних систем, якщо Москва ухвалить аналогічні зобов'язання.
США та НАТО виявили відкритість до переговорів з Москвою щодо конкретних питань безпеки та нових угод. Як умову успіху переговорів, Захід називає відведення від кордонів України російських підрозділів, що стягуються в ці регіони за останні місяці. Зокрема, НАТО та США готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів та наземних ракетних систем, якщо Москва ухвалить аналогічні зобов'язання.
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