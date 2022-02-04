Німеччина, Франція та Польща проведуть кризовий саміт щодо України

08:49 04 лютий Київ, Україна

Лідери "Веймарського трикутника" - Німеччини, Франції та Польщі - незабаром проведуть "кризовий саміт", на якому йтиметься, зокрема, про ситуацію навколо України.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung (SZ).

Як пише видання, "наступного тижня" в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц проводитиме "переговори по Україні" з президентами Франції та Польщі, Еммануелем Макроном та Анджеєм Дудою. За інформацією видання, темою зустрічі будуть "зусилля щодо запобігання військовому наступу Росії на Україну".



Нагадаємо, за даними Києва та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму зараз дислокувалися близько 120 тисяч військовослужбовців РФ. Також вважається, що перекидання російських військ у Білорусь начебто для спільних навчань свідчить про те, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.