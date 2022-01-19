Німеччина, Франція та Італія проти санкцій відносно Олександра Лукашенка

10:38 04 вересень Київ, Україна

Німецьке видання Die Welt пише, що проти введення санкцій відносно Олександра Лукашенка виступають Німеччина, Франція та Італія. Вони аргументують це тим, що в будь-якому випадку їм потрібний прямий зв'язок з Лукашенком, а санкції цьому завадять.