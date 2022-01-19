Німеччина, Франція та Італія проти санкцій відносно Олександра Лукашенка

Німецьке видання Die Welt пише, що проти введення санкцій відносно Олександра Лукашенка виступають Німеччина, Франція та Італія. Вони аргументують це тим, що в будь-якому випадку їм потрібний прямий зв'язок з Лукашенком, а санкції цьому завадять.
Кілька держав-членів ЄС, зокрема, країни Балтії та Польща, були не згодні з таким рішенням і наполягали на тому, щоб ім'я Лукашенка було внесено до списку санкцій.
Литва, Латвія та Естонія 31 серпня перші у світі ввели персональні санкції для влади Білорусі після виборів і придушення мирних протестів у країні. Балтійські держави зробили персонами нон грата 30 білоруських урядовців, включаючи президента країни Олександра Лукашенка.
Крім того, країни Балтії домовилися про припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської АЕС.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 28 серпня домовилися ввести санкції проти вищих білоруських посадовців через фальсифікацію виборів і насильство проти мітингувальників.
Україна прийме рішення про санкції проти Білорусі, коли обмеження введе ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Литва, Латвія та Естонія 31 серпня перші у світі ввели персональні санкції для влади Білорусі після виборів і придушення мирних протестів у країні. Балтійські держави зробили персонами нон грата 30 білоруських урядовців, включаючи президента країни Олександра Лукашенка.
Крім того, країни Балтії домовилися про припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської АЕС.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 28 серпня домовилися ввести санкції проти вищих білоруських посадовців через фальсифікацію виборів і насильство проти мітингувальників.
Україна прийме рішення про санкції проти Білорусі, коли обмеження введе ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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