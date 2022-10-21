Німеччина має виправити помилку та визнати Голодомор геноцидом українців – Кулеба

16:16 21 жовтня Київ, Україна





Про це він заявив під час виступу на конференції "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує на визнання Бундестагом того, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українців.Про це він заявив під час виступу на конференції "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні.

“У минулому столітті було два геноциди (на території України). Перший Голодомор, де росія намагалася знищити українців. Другий – Голокост, і ми пам'ятаємо про Бабин як одне з найбільших місць знищення євреїв (нацистською Німеччиною)”, – нагадав міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що німецькі політики мають досягти згоди щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, виправивши помилку, якої вони припускалися раніше, коли відмовлялися це робити.

“Я знаю, що йшли дебати у Бундестазі, ніхто не хотів дратувати росію. Але Голодомор є класичним прикладом російського геноциду. У листопаді ми відзначимо 90-річчя геноциду, вчиненого Сталіним проти українського народу. І я думаю, що буде рішення Бундестагу про те, щоб визнати жертв Голодомору жертвами геноциду та забезпечити реалізацію міжнародного права”, – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що кожної четвертої суботи листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодоморів, найбільш трагічним з яких виявився голод 1932-1933 років, організований радянською владою під час сталінських репресій. Лише після оновлення незалежності України розпочалося розслідування масштабів Голодомору. За різними оцінками, від 4,5 до 10 мільйонів українців померли під час цих подій на початку 1930-х років.