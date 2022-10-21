Німеччина має виправити помилку та визнати Голодомор геноцидом українців – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує на визнання Бундестагом того, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українців.
Про це він заявив під час виступу на конференції "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні.
Про це він заявив під час виступу на конференції "Міжнародне право проти геноциду" у Берліні.
Дмитро Кулеба наголосив, що німецькі політики мають досягти згоди щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, виправивши помилку, якої вони припускалися раніше, коли відмовлялися це робити.
Нагадаємо, що кожної четвертої суботи листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодоморів, найбільш трагічним з яких виявився голод 1932-1933 років, організований радянською владою під час сталінських репресій. Лише після оновлення незалежності України розпочалося розслідування масштабів Голодомору. За різними оцінками, від 4,5 до 10 мільйонів українців померли під час цих подій на початку 1930-х років.
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