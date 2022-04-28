"Німеччина має бути готова до припинення постачання російського газу" - Олаф Шольц

20:41 28 квітня Київ, Україна

Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Німеччина має бути готова до припинення постачання російського газу тому, що ніхто не може припустити, як поведеться путін.

Про це повідомляє Spiegel.

Шольц каже, що зупинка постачання газу до Німеччини може статися так само, як це було з Польщею та Болгарією.



За його словами, ніхто не може знати, що на думці у Путіна. Щольц також згадав і про запровадження ЄС, США та країнами G7 санкції проти росії, заявивши про їхню ефективність.



За його словами, росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку та санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет.



Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних досягнень в Україні.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу Польщі та Болгарії, які відмовилися оплачувати його в рублях. Німеччина також відмовилася від такого способу оплати.