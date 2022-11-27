Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно - Шольц

09:35 27 листопада Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає перемогу Росії у війні проти України малоймовірною. За його словами, вже очевидно, що Росія не виграє війну. Про це він сказав у суботу, 26 листопада, на Бранденбурзькій державній партійній конференції, повідомляє Spiegel.

Шольц зазначив, що з огляду на підтримку України з боку Німеччини стає все більш очевидним, що "росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її".

Він підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. При цьому Шольц додав, що робить це фінансово, гуманітарно і забезпечує зброєю ЗСУ.

Канцлер Німеччини ще раз наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від застосування ядерної зброї.

Раніше Шольц припустився ескалації війни в Україні, яка може полягати в руйнуванні інфраструктури.