Німеччина підтримуватиме Україну до перемоги у війні - Шольц

Німеччина із союзниками продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російського агресора до перемоги у війні. Про це на Берлінській безпековій конференції заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
За його словами, Україна має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону, але це також є захистом європейської архітектури безпеки.
Шольц переконаний, що росія не може виграти і не виграє розв'язану нею війну.
За словами канцлера, війна в Україні призвела до зміни середовища безпеки у всій Європі. Він запевнив, що Німеччина зробила з цього уроки для захисту та підтримки союзників.
Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймається безвідповідальна ядерна риторика російського режиму.
З цією метою, повідомив він, уряд ФРН вирішив купити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.
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