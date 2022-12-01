Німеччина підтримуватиме Україну до перемоги у війні - Шольц

15:03 01 грудня Київ, Україна

Німеччина із союзниками продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російського агресора до перемоги у війні. Про це на Берлінській безпековій конференції заявив канцлер ФРН Олаф Шольц

"Ми продовжимо підтримувати Україну скільки буде потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно, через відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури - а також зброєю", - сказав він.

За його словами, Україна має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону, але це також є захистом європейської архітектури безпеки.



Шольц переконаний, що росія не може виграти і не виграє розв'язану нею війну.

"Безперервні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водо- та енергомережі, на українські міста та села - це жахлива та водночас відчайдушна стратегія випаленої землі", - сказав він.

За словами канцлера, війна в Україні призвела до зміни середовища безпеки у всій Європі. Він запевнив, що Німеччина зробила з цього уроки для захисту та підтримки союзників.



Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймається безвідповідальна ядерна риторика російського режиму.

"Але ми не дозволимо нас залякати", – запевнив політик.

З цією метою, повідомив він, уряд ФРН вирішив купити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.