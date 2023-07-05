Georgian Airways пропонує росіянам транзит до Ніцци через Тбілісі

11:44 05 липня Київ, Україна

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка перебуває під санкціями України, пропонує російським громадянам нову можливість для подорожей – транзитні рейси з москви до Ніцци через Тбілісі.



Інформація про це з'явилася на порталі "Грузія Online", посилаючись на офіційне повідомлення авіаперевізника.



З 5 липня починається регулярне курсування транзитних рейсів з однією пересадкою на Лазурному узбережжі. Рейси з пересадкою в Тбілісі будуть виконуватися двічі на тиждень, по середах та суботах.



Вартість квитків на цей маршрут починається від 535 доларів для рейсів по середах та від 633 доларів для рейсів по суботах.



Загалом час подорожі з москви до Ніцци складе близько 8 з половиною годин.