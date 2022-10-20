Генштаб заявив про ризик наступу з білорусі

Враховуючи агресивні заяви та дії керівництва росії та білорусі, Генеральний штаб вважає, що ймовірність спроби наступу з території білорусі зростає.
Про це на брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.
Про це на брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.
За словами військового, росія може спробувати відрізати західні області України від решти території.
Громов додав, що у білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ.
При цьому на території білорусі проводяться заходи щодо підготовки до прихованої мобілізації. Крім того, білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет і дронів.
Олексій Громов запевнив, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи щодо прикриття кордону України та Києва з півночі.
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