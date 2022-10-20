Генштаб заявив про ризик наступу з білорусі

15:59 20 жовтня Київ, Україна





Про це на брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Враховуючи агресивні заяви та дії керівництва росії та білорусі, Генеральний штаб вважає, що ймовірність спроби наступу з території білорусі зростає.Про це на брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.

"Посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва росії та білорусі, яка супроводжується розгортанням регіонального угруповання військ так званої союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами російської федерації наступу на північному фронті зростає", - зазначив він.

За словами військового, росія може спробувати відрізати західні області України від решти території.

"Цього разу напрям наступу може бути змінений на захід від білоруського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", - пояснив генерал.

Громов додав, що у білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ.

"На території білорусі тривають заходи щодо розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ та сил російської федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури.. У тому числі на передані під повний контроль збройним силам російської федерації", - зазначив він.

При цьому на території білорусі проводяться заходи щодо підготовки до прихованої мобілізації. Крім того, білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет і дронів.

"Вона розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Ми також на це реагуємо", - наголосив військовий.

Олексій Громов запевнив, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи щодо прикриття кордону України та Києва з півночі.