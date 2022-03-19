Генштаб ЗСУ: ворогові завдано великої шкоди в особовому складі

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворогові завдано великої шкоди в особовому складі і існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Росії буде ухвалено рішення про початок відкритої мобілізації.
- Становище та характер дій сил оборони істотних змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати ударів по угрупованням військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.
- Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було вражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.
- Українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області, втрати ворога поки що уточнюються. Крім того, внаслідок завдання вогневої поразки по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
- Виходячи з того, що ворог завдав великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення про внесення змін до чинного законодавства і розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій біля російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це дозволить провладній верхівці ухвалити рішення про оголошення військового стану та тотальну мобілізацію громадян.
- З території України продовжують доставляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому та лікування поранених окупантів залучено всі медичні установи, які мають хірургічні відділення.. Хірурги працюють цілодобово, всі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін.
Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Є проблеми із логістичним забезпеченням підрозділів.
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