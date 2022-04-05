09:58 05 квітня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ: ворог зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей



▪Продовжується переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів у нові райони. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.



▪️Зазначається рух колон озброєння та військової техніки по території республіки Білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.



▪Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення підрозділів Об'єднаних сил.



▪ Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами і далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста.



▪️У напрямку на Слов'янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, узяв під контроль населений пункт Бражківка. Також силами в батальйонну тактичну групу 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулігівка, успіху не мав.



▪️Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту у місті Ізюм.



▪ На Донецькому та Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі населеного пункту Золота Нива.

У районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар'їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли.



▪️Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасне, Калинове, Степове, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка другий противник проводив штурмові дії, успіху не мав.



▪Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.



▪️На Поденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.



▪Російські війська зробили обстріл Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. До ворожого вогню потрапили цивільні квартали та медичні установи, у тому числі – дитяча лікарня. Є загиблі та поранені, у тому числі й діти.