Генштаб ЗСУ дізнався, як росія прикрила небо Брянської області

Ворог розгорнув зенітно-ракетні комплекси С-300В4 у Брянській області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, російський агресор здійснив артилерійський обстріл у районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.
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