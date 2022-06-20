Генштаб ЗСУ дізнався, як росія прикрила небо Брянської області

09:44 20 червня Київ, Україна

Ворог розгорнув зенітно-ракетні комплекси С-300В4 у Брянській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"...На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділу повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. На Брянщині ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російський агресор здійснив артилерійський обстріл у районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.



На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.