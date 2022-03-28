Генштаб ЗСУ. Ранкове зведення

07:06 28 березня Київ, Україна

У Генштабі ВСУ повідомили про втрати ворога за минулу добу: знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.



Тривають оборонні бої у районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка. Стримується просування ворога за напрямками Гуляйполе та Запоріжжя.



На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурм окупантів у районі Верхньоторецького.



Підрозділами сил оборони Києва стримує супротивника, який намагається прорвати оборону із північного заходу та сходу.



На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні певних ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури.



На Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойова машина піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.



Авіація України завдала ударів по наземних цілях та об'єктах окупантів.