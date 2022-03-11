Генштаб ЗСУ: зведення з фронту на ранок 11 березня

07:58 11 березень Київ, Україна

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ у всіх напрямках.

Істотних змін у становищі наших військ та військ противника за останні шість годин не відбулося.



На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитись із місцевим населенням.



На території Херсонської області ворог намагається запровадити адміністративно-поліційний режим, створює систему комендатур для підтримки порядку в тимчасово зайнятих населених пунктах.



Під час зіткнень із підрозділами Збройних сил України, що продовжуються на території Чернігівської області, загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат. В результаті особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований і здається в полон.



В окремих населених пунктах противник, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, скоює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.



При гострій потребі у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань у Ростовській області у виправних колоніях продовжується робота серед ув'язнених із пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.