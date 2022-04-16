Генштаб ЗСУ повідомив про два основні напрямки дій ворога

13:20 16 квітня Київ, Україна

У ранковому зведенні від 16 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують робити найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округи, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів", – йдеться у повідомленні.

Противники продовжують часткове блокування Харкова та обстрілюють місто із застосуванням артилерії.

"У районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.. Не виключається активізація дій противника у напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об'єднаних сил у районі міста Слов'янськ”, – зазначають у Генштабі.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог зосереджує зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, а також повного захоплення Маріуполя. Агресор продовжує обстріл по більшості напрямків.

"На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою заподіяння втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій", - повідомляють у Генштабі.

На Попасненському напрямку агресор намагався просунутися вглиб населеного пункту Попасна, зазнав невдачі. У районі міста Торецьк ворог продовжує надавати періодичний вогневий вплив, щоб виснажити українські війська.. Також триває підготовка до активізації воєнних дій в Авдіївці.

На Южнобузькому напрямку противник відновлював боєздатність та поповнював запаси в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та "посилення своїх передових позицій, ймовірно, підрозділам мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів".

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ".

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання агресора продовжує блокувати порт Маріуполя та обстрілювати приморський напрямок.

"З огляду на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування Калібр, зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння щодо об'єктів оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави", – попередили у Генштабі.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну.