Генштаб ЗСУ повідомляє сумарні орієнтовні втрати зс рф станом на 17 травня

09:22 17 травня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога на 17 травня становили 27900 осіб. Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати рашистів: