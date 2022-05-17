Генштаб ЗСУ повідомляє сумарні орієнтовні втрати зс рф станом на 17 травня

09:22 17 травня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога на 17 травня становили 27900 осіб. Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
 
Загальні бойові втрати рашистів:
  • танків – 1235 од.
  • бойових броньованих машин – 3009 од.
  • артилерійських систем – 578 од.
  • РСЗВ – 198 од.
  • засобів ППО – 90 од.
  • літаків – 201 од.
  • вертольотів – 167 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 од.
  • крилатих ракет – 97 од.
  • кораблів/катерів – 13 од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 од.
  • спеціальної техніки – 43 од.
 