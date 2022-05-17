Генштаб ЗСУ повідомляє сумарні орієнтовні втрати зс рф станом на 17 травня

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога на 17 травня становили 27900 осіб. Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати рашистів:
- танків – 1235 од.
- бойових броньованих машин – 3009 од.
- артилерійських систем – 578 од.
- РСЗВ – 198 од.
- засобів ППО – 90 од.
- літаків – 201 од.
- вертольотів – 167 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 од.
- крилатих ракет – 97 од.
- кораблів/катерів – 13 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 од.
- спеціальної техніки – 43 од.
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