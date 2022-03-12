Генштаб ЗСУ: з початку війни 31 батальйонно-тактична група РФ виведена з ладу

На сімнадцяту добу протистояння української армії російському військовому вторгненню сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступ збройних сил РФ у всіх напрямках.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генерального штабу ЗС України.
Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому, Донецькому напрямках зазнав великих втрат у живій силі та техніці, зупинено та намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах.
З початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
За результатами активних бойових дій більшість підрозділів ЗС РФ деморалізовано фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів до російського держкордону.
Ворог має велику проблему з комплектування резерву.
Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому, Донецькому напрямках зазнав великих втрат у живій силі та техніці, зупинено та намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах.
З початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
За результатами активних бойових дій більшість підрозділів ЗС РФ деморалізовано фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів до російського держкордону.
Ворог має велику проблему з комплектування резерву.
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