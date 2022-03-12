Генштаб ЗСУ: з початку війни 31 батальйонно-тактична група РФ виведена з ладу

08:47 12 березня Київ, Україна

На сімнадцяту добу протистояння української армії російському військовому вторгненню сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступ збройних сил РФ у всіх напрямках.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генерального штабу ЗС України.



Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому, Донецькому напрямках зазнав великих втрат у живій силі та техніці, зупинено та намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах.



З початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.



За результатами активних бойових дій більшість підрозділів ЗС РФ деморалізовано фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів до російського держкордону.



Ворог має велику проблему з комплектування резерву.