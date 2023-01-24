Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на ранок 24 січня

08:16 24 січня Київ, Україна

Минулої доби Збройні сили України відбили російські атаки поблизу населених пунктів Донеччини та Луганщини, також вдарили по 11 районах зосередження військових росії.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.



Ворог протягом доби завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Крім того, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямах, незважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, всі атаки противника були відбиті українськими захисниками.



На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.



Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщеївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області.



Противник не припиняє здійснювати обстріл населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектра артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопіч, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студеня, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфіно Сумської області; а також Гур'єв Козачок, Стрілечтя, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам'янка та Червоне Перше Харківської області.



На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.



На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.



На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщеївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів у районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.



На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Камишеваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.



На Херсонщині окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. В черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон.



Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.



Минулої доби наші захисники збили 2 ворожих літака Су-25; вертоліт Ка-52; безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.