Генштаб ЗСУ: за всіма напрямками противника зупинено

13:44 10 березень Київ, Україна

Сили української армії дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ у всіх напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.

Ворог зазнав значних втрат, намагається перегрупуватися і планує блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається диверсійно-розвідувальні ворожі операції у Києві.
"Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь у районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено", - повідомляється в Генштабі.
Ворог намагається закріпитись у населених пунктах Миколаївської області.

У Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
"У всіх напрямках противник зупинений Силами оборони України, успіху не має, намагається утримати зайняті рубежі та позиції", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
 
 