Генштаб ЗСУ: за всіма напрямками противника зупинено

Сили української армії дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ у всіх напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.
Ворог зазнав значних втрат, намагається перегрупуватися і планує блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається диверсійно-розвідувальні ворожі операції у Києві.
Ворог зазнав значних втрат, намагається перегрупуватися і планує блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається диверсійно-розвідувальні ворожі операції у Києві.
Ворог намагається закріпитись у населених пунктах Миколаївської області.
У Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
У Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
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