Генштаб ЗСУ: за всіма напрямками противника зупинено

13:44 10 березень Київ, Україна

Сили української армії дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ у всіх напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.



Ворог зазнав значних втрат, намагається перегрупуватися і планує блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається диверсійно-розвідувальні ворожі операції у Києві.

"Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь у районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено", - повідомляється в Генштабі.

Ворог намагається закріпитись у населених пунктах Миколаївської області.



У Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.