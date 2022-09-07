Генштаб ЗСУ озвучив ситуацію на лінії фронту

09:34 07 вересня Київ, Україна

Українські захисники не дали ворогові просунутися біля Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.



Авіація сил оборони здійснила 27 ударів. Знищено склад боєприпасів, уражено майже 40 опорних пунктів та місць скупчення живої сили та техніки противника.



Підрозділи протиповітряної оборони знищили:



▪літак Су-25;

▪ вертоліт Ка-52;

▪️БпЛА та п'ять крилатих ракет типу "Х-101".



Тим часом ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.



"В результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління та 13 об'єктах зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні здібності окупантів", - зазначили у "В результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління та 13 об'єктах зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні здібності окупантів", - зазначили у Генштабі