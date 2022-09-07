Генштаб ЗСУ озвучив ситуацію на лінії фронту

Українські захисники не дали ворогові просунутися біля Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.
Авіація сил оборони здійснила 27 ударів. Знищено склад боєприпасів, уражено майже 40 опорних пунктів та місць скупчення живої сили та техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони знищили:
▪літак Су-25;
▪ вертоліт Ка-52;
▪️БпЛА та п'ять крилатих ракет типу "Х-101".
Тим часом ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.
Авіація сил оборони здійснила 27 ударів. Знищено склад боєприпасів, уражено майже 40 опорних пунктів та місць скупчення живої сили та техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони знищили:
▪літак Су-25;
▪ вертоліт Ка-52;
▪️БпЛА та п'ять крилатих ракет типу "Х-101".
Тим часом ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.
"В результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління та 13 об'єктах зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні здібності окупантів", - зазначили у Генштабі.
Минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.
На Сіверському напрямку були мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфіне, Запсілля, Манухівці та Стукалівці Сумської області.
На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.
На Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.
На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки.
На Бахмутському напрямку були обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яківлівка.
На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.
На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченка, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.
На Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко.
На Південнобузькому напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку БпЛА, здійснивши 34 вильоти.
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