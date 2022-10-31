Генштаб ЗСУ відзначив ситуацію на фронті в ранковому зведенні

08:27 31 жовтня Київ, Україна

Українські захисники продовжують ліквідувати живу силу ворога та успішно стримувати атаки окупантів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 31 жовтня.



Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє проведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах.



Ворог продовжує обстріл підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлах цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Минулої доби противник завдав чотирьох ракетних і п'ятьох авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам'янка Херсонської області та Березнегувате та Очаків на Миколаївщині.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь підтримує збройну агресію росії проти українців. І росія продовжує перекидати окремі підрозділи на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території білорусі.



За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка та Новоселівське у Луганській області; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар'їнка та Новобахмутівка Донецької області.



За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки супротивника за попередні дні. Так, у Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, у Запорізькій – знищено склад боєприпасів, п'ять одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала ворогові 21 удару, з них: 15 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, два - по взводних опорних пунктах, а також чотири - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.



Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили пункт управління та зенітну ракетну установку ворога.