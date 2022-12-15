Генштаб ЗСУ відзначив ситуацію на фронті станом на ранок 15 грудня

Українські сили відбили удари російських агресорів у районах шести населених пунктів на Донеччині минулої доби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у четвер, 15 грудня.
Вказано, що агресор продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також загарбники намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії ЗСУ.
Минулої доби були відбиті ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Яківлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка в Донецькій області.
Росіяни завдали 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснили 61 обстріл з РСЗВ.
На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишалася без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони Липівки та Хренівки Чернігівської області.
На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли позиції військ ЗСУ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка та Краснопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське та Ведмеже Донецької області.
На Бахмутському напрямку обстріляно райони 17 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.
На Авдіївському напрямку вогневе ураження завдавалося по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.
На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі міста Вугледар.
На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції військ ЗСУ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Времівка та Новопілля Донецької області; Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Бурштинове Херсонської області та місто Херсон.
У свою чергу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.
Вказано, що агресор продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також загарбники намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії ЗСУ.
Минулої доби були відбиті ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Яківлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка в Донецькій області.
Росіяни завдали 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснили 61 обстріл з РСЗВ.
На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишалася без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони Липівки та Хренівки Чернігівської області.
На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли позиції військ ЗСУ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка та Краснопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське та Ведмеже Донецької області.
На Бахмутському напрямку обстріляно райони 17 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.
На Авдіївському напрямку вогневе ураження завдавалося по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.
На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі міста Вугледар.
На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції військ ЗСУ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Времівка та Новопілля Донецької області; Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Бурштинове Херсонської області та місто Херсон.
У свою чергу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.
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