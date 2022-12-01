Генштаб ЗСУ відзначив ситуацію на фронті на ранок 1 грудня

09:40 01 грудня Київ, Україна

Окупанти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони на Сватівському та Лиманському напрямах з метою стримати українських бійців.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яківлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе та Мар'їнка в Донецькій області.



При цьому з метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках супротивник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів та тих, що зазнали втрат.



Минулої доби ворог завдав 2 ракетних ударів по цивільних об'єктах у населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах, у тому числі й місту Херсон.



На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачевськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.



На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілечтя, Червоне, Стариця, Огурцеве, Бударки, Чавунівка, Дворічна та Західне Харківської області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксовано вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка на Луганщині.



На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Клещіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.



На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне становище. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Великої Новосілки у Донецькій області.



На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.



На Херсонщині ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя Херсона.



Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, у приміщенні школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Водночас українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно, типу "Орлан-10"). Інформація уточнюється.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за минулу добу вразили 7 районів зосередження особового складу, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об'єктів противника.