Генштаб ЗСУ опублікував вечірнє зведення з фронту

20:10 16 вересня Київ, Україна

Авіація ЗСУ уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки росії та 1 опорний пункт, а також внаслідок вогневого ураження станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 18 годину.



Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм шкоди, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.



Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються.



Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА окупантів.



Ракетні війська та артилерія продовжують знищувати ворога. Внаслідок вогневого ураження станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, до зони ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.



За цю добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України.



Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закитне, Нью-Йорк, Мар'їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривий Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.



Противник здійснив обстріл з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Харківському напрямку, у тому числі і з території росії, - у районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибіне, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп'янськ та Прістін;

на Слов'янському напрямку – у районі населеного пункту Гороховатка;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріл по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема, місто Запоріжжя;

на Південнобузькому напрямку обстрілу зазнали населені пункти Правдино, Луч, Степова Долина, Любомировка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Першотравневе, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознесенське та Осокорівка.

Російські окупаційні війська продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області на території місцевого аграрного ліцею розміщується військова техніка, а в корпусах – особовий склад противника. Така сама ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепове) областей.



Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатися до переправ.



Внаслідок успішних дій підрозділів Сил оборони ворог щодня зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або поранення, або загибель.